شاهد.. سكارليت جوهانسون في تريلر فيلم "Jurassic World Rebirth"

كشفت استديوهات "يونيفرسال" الترفيهية عن الإعلان الرسمي لفيلم “Jurassic World Rebirth” من بطولة النجمة سكارليت جوهانسون، والمقرر طرحه في 2 يوليو المقبل بصالات السينما.

هذا الجزء يعتبر السابع ضمن سلسلة الأفلام التي أنتجت منذ 31 عامًا. يقول الملخص الرسمي لفيلم "Jurassic World Rebirth": "بعد خمس سنوات من فيلم Jurassic World Dominion، تتحدى بعثة مناطق استوائية معزولة لاستخراج الحمض النووي من ثلاثة مخلوقات ما قبل التاريخ الضخمة لتحقيق تقدم طبي رائد".

تلعب سكارليت جوهانسون دور زورا بينيت، خبيرة العمليات السرية التي تم تعيينها لقيادة بعثة لتأمين المواد الوراثية من ثلاثة ديناصورات. ويضم فريق العمل أيضًا جوناثان بيلي ، وروبرت فريند، وإد سكرين، وماهرشالا علي، ومانويل جارسيا رولفو، ولونا بليز، وفيليبين فيلج، وديفيد لاكونو، وأودرينا ميراندا، وبشير سيلفان.

يلعب بيلي دور عالم الحفريات الدكتور هنري لوميس؛ ويلعب علي دور دنكان كينكايد، شريك زورا؛ ويلعب فريند دور مارتن كريبس، ممثل شركة الأدوية التي تمول المهمة. ويقال إن فيلج وسيلفان وسكرين يلعبون دور أعضاء الفريق الذين يقدمون التقارير إلى زورا.