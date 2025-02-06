ads
الخميس 06 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير عن رفض تهجير الفلسطينيين: مصر تلتزم بمبادئ القانون الدولي الراسخة

تهجير الفلسطينيين
تهجير الفلسطينيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

قال الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولي، إنّ مصر دولة تلتزم بمبادئ القانون الدولي الراسخة، ولا تستطيع أن تتنازل عن عقيدة قانونية راسخة لها في كل المواقف دون استثناء.

وأضاف سلامة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ مصر ترفض بشكل حاسم وقاطع يتكرر بشكل مستمر وكل حسم وجزم وقطع التهجير، إذ لا يتغير من الرئيس السيسي ورئاسة مجلس الوزراء ووزير الخارجية وكل المسؤولين.

وتابع: "هناك دول عربية ودول جوار عديدة أكدت الموقف المصري من الرفض القاطع للتهجير، ولكن هناك دول حليفة لإسرائيل منذ قيامها مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وهي دول عظمى، وأكدت مرارا وتكرارا قوة الموقف المصري".

وأوضح، أن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة أقرا في قرارات عديدة بحقوق الشعوب تحت الاحتلال في المقاومة المسلحة المشروعة لنيل حق تقرير المصير، كما أن محكمة العدل الدولية أكدت في قرارها بأن ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة إبادة جماعية.
 

تهجير الفلسطينيين مصر القانون الدولي