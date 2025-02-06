خبير عن رفض تهجير الفلسطينيين: مصر تلتزم بمبادئ القانون الدولي الراسخة

قال الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولي، إنّ مصر دولة تلتزم بمبادئ القانون الدولي الراسخة، ولا تستطيع أن تتنازل عن عقيدة قانونية راسخة لها في كل المواقف دون استثناء.

وأضاف سلامة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ مصر ترفض بشكل حاسم وقاطع يتكرر بشكل مستمر وكل حسم وجزم وقطع التهجير، إذ لا يتغير من الرئيس السيسي ورئاسة مجلس الوزراء ووزير الخارجية وكل المسؤولين.

وتابع: "هناك دول عربية ودول جوار عديدة أكدت الموقف المصري من الرفض القاطع للتهجير، ولكن هناك دول حليفة لإسرائيل منذ قيامها مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وهي دول عظمى، وأكدت مرارا وتكرارا قوة الموقف المصري".

وأوضح، أن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة أقرا في قرارات عديدة بحقوق الشعوب تحت الاحتلال في المقاومة المسلحة المشروعة لنيل حق تقرير المصير، كما أن محكمة العدل الدولية أكدت في قرارها بأن ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة إبادة جماعية.

