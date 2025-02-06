بنزيما ينقذ اتحاد جدة من التعثر أمام التعاون بالدوري السعودي

انتزع فريق اتحاد جدة فوزًا صعبًا من نظيره التعاون بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري السعودي (روشن).

انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1، بعدما قص عبد الرحمن العبود شريط أهداف اللقاء في الدقيقة 21، ليضع اتحاد جدة في المقدمة.

ورفض التعاون الاستسلام، وأحرز هدف التعادل في الدقيقة 45+10 عن طريق لاعبه موسى بارو من صناعة فيصل فجر.

بنزيما يقتنص 3 نقاط ثمينة لـ اتحاد جدة من التعاون

وفي الشوط الثاني، استمرت نتيجة التعادل حتى الوقت المحتسب بدل من الضائع، ليأتي الفرنسي المخضرم كريم بنزيما قائد اتحاد جدة، لينقذ فريقه من التعثر، مسجلًا هدف الفوز في الدقيقة 90+5، بعد تمريرة سحرية من زميله حسام عوار.

بهذا الفوز، اعتلى اتحاد جدة قمة جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن) مؤقتًا برصيد 49 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الهلال الذي يواجه ضمك في نفس الجولة، بينما تجمد رصيد التعاون عند 24 نقطة في المركز التاسع.