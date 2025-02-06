خبير: إمكانات مصر تجعلها قادرة على إعمار وبناء غزة في وجود الفلسطينيين

قال الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولي، إنّ مصر بإمكاناتها وخبراتها قادرة مع الشركاء على إعمار وبناء قطاع غزة في وجود الفلسطينيين، وهو ما يدحض أن الفلسطينيين يجب أن يتركوا قطاع غزة حتى يتم إعماره.

وأضاف سلامة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، إنّ مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "طرح ترامب بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة يهدد النظام العالمي ويقوض أسس القانون الدولي ويتحلل ويتنصل المقاصد والأهداف الواردة في ميثاق الأمم المتحدة الذي صاغته بشكل رئيسي أمريكا في سان فرانسيسكو عام 1945".

وتابع: "دول العالم عليها الالتزام بالقانون الدولي، لكن القانون الدولي لا ينفذ نفسه بنفسه، وهو ليس شخص طبيعي ولا يحوز على بوارج أو أساطيل، ولكن الدول التي تتنكر من القانون الدولي هي التي يجب أن يكون لها إرادة سياسية في إدانة ما تفعله دولة الاحتلال في قطاع غزة، ويجب أن تفرض جزاءات على إسرائيل، ويجب أن يتم قطع أو تعليق العلاقات الدبلوماسية وتعليق بروتوكولات التعاون".

https://www.youtube.com/watch?v=BeJ7_eD-Vn0