"رشوة مقابل إصدار التراخيص".. حبس مدير إدارة المحال بأحد أحياء محافظة القاهرة

أمرت النيابة العامة بالقاهرة، بحبس مدير إدارة المحلات بأحد أحياء محافظة القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

رشوة مقابل إصدار التراخيص

كشفت التحقيقات أن المتهم قام باستغلال سلطات وظيفته في إيقاف إجراءات إصدار تراخيص عدد 5 محلات بنطاق الحي لصالح مسئولي إحدى الشركات الخاصة، وطلب مبالغ كبيرة على سبيل الرشوة مقابل إصدار التراخيص.

وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهم تم ضبطه حال تقاضيه مبلغ الرشوة.

كانت قد تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط مدير إدارة المحلات بأحد أحياء محافظة القاهرة لاستغلال سلطات وظيفته في إيقاف إجراءات إصدار تراخيص عدد 5 محلات بنطاق الحي لصالح مسئولي إحدى الشركات الخاصة وطلب مبالغ كبيرة على سبيل الرشوة مقابل إصدار التراخيص.

بالعرض على المستشار النائب العام أصدر القرار بالقبض على المتهم، حيث تم ضبطه حال تقاضيه مبلغ الرشوة، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها بحبس المتهم واستكمال التحقيقات.

وجاري متابعة إصدار التراخيص للمواطنين وفقاً للإجراءات القانونية.