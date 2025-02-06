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الخميس 06 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

لامين يامال يقود تشكيل برشلونة أمام فالنسيا في كأس ملك إسبانيا

برشلونة
برشلونة
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أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة فالنسيا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

يحل فريق برشلونة، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره فالنسيا بملعب ميستايا، في لقاء ينطلق في العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يقود لامين يامال تشكيل برشلونة أمام فالنسيا، إذ يتواجد أساسيًا في الخط الهجومي رفقة رافينيا وفيران توريس، في ظل جلوس الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي على مقاعد البدلاء.

تخطى برشلونة نظيره ريال بيتيس في دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا، بعدما فاز عليه بخماسية مقابل هدف، بينما تأهل فالنسيا إلى ثمن النهائي، بعدما تغلب على أورينسي بثنائية دون رد.

تشكيل برشلونة ضد فالنسيا في كأس ملك إسبانيا 

حراسة المرمى: تشيزني 

خط الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - إريك جارسيا - أليخاندور بالدي 

خط الوسط: فيرمين لوبيز - فرينكي دي يونج - بيدري جونزاليس

وفي الهجوم: لامين يامال - فيران توريس - رافينيا.

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