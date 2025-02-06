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الخميس 06 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رميًا بالرصاص.. مقتل مزارع ونجل شقيقه بسبب الميراث في الفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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لقي مزراع ونجل شقيقه مصرعهما في مشاجرة نشبت بين أبناء العائله الواحدة بسبب خلافات الميراث، بقرية قلمشاة بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثتين إلى المشرحه، وتحرر محضر بالواقعة. 

تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن  الفيوم، بلاغاً من مأمور مركز شرطة إطسا يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تفيد تلقيه بلاغاً بوقوع مشاجرة بقرية قلمشاة بمركز إطسا نتج عنها مصرع شخصين رميًا بالرصاص الحي. 


علي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين وفاة كلا من" أشرف .ع. م" 48 عاما مزارع، ونجل شقيقه ويدعى"محمد .ن .ع .م " 21 عام، بطلق نارى على يد نجل خالهم، بسبب خلافات على الميراث وزرع الفتنه بينهما.

 

يث أطلق المتهم النيران على عمه فأرداه قتيلا، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزي، تحت تصرف النيابة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى طالبت وحدة المباحث بالتحرى حول الواقعة وكشف ملابساتها وانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة وضبط المتهم والأداة المستخدمة في الجريمة.

مقتل مزارع ونجل شقيقه بسبب الميراث قرية قلمشاه بمركز إطسا محافظة الفيوم خلافات الميراث أخبار الفيوم