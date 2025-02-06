ليلة النصف من شعبان .. صحابيات مجهولات عشن في حياة الرسول

فى تلك الايام تشهد الامة لاسلامية الاحتفال بشهر شعبان احدى شهور البركة قبل شهر القران والذى نحرص على اسقبال بالتقرب من الله خاصة فى ليلة النصف ولبركتها واحياءها فتعالى فى هذه الاسطر نتعرف على حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن عاصوره وكيف عاشوا معه محاولين تتبع سنته فى اقواله وافعاله.

اذ نستعرض ان ذاك سيره الصاحبيات التى عشن فى عصره اذ انهن مجهولات ولكن باعمالهن صرن قائدات محفور اسماؤهن فى التاريخ الاسلامى فاليك عزيزتى المراة امثالهن حتى نقتدى بهن فى تلك الايام تقربا من الله ذلفى نستعرض اعمالهن وما قدمن فى حياء الرسول "صلى " اقتداء بهن .

أولا : الصحابيات المجهولات الذين عاشتن في حياة الرسول صلي الله عليه والسلام:

أم سليم

كانت من الصحابيات الذين هاجروا إلى المدينة المنورة مع الرسول صلي الله عليه والسلام. كانت امرأة شجاعة وذكية، وقد شاركت في العديد من المعارك.

أم حبيبة

كانت ابنة أبي سفيان، أحد أعداء الرسول صلي الله عليه والسلام. ومع ذلك، فقد أسلمت وأصبحت من الصحابيات المقربات من الرسول صلي الله عليه والسلام.

أم عطية:

كانت من الصحابيات الذين شاركوا في غزوة بدر. كانت امرأة شجاعة وذكية، وقد شاركت في العديد من المعارك.

أم كلثوم بنت محمد:

كانت ابنة الرسول صلي الله عليه والسلام، وقد تزوجت من عثمان بن عفان، أحد الصحابة.

زينب بنت جحش:

كانت من الصحابيات الذين هاجروا إلى المدينة المنورة مع الرسول صلي الله عليه والسلام. كانت امرأة شجاعة وذكية، وقد شاركت في العديد من المعارك.

أم سلمة:

كانت من الصحابيات الذين هاجروا إلى المدينة المنورة مع الرسول صلي الله عليه والسلام. كانت امرأة شجاعة وذكية، وقد شاركت في العديد من المعارك.

أم أيمن:

كانت من الصحابيات الذين هاجروا إلى المدينة المنورة مع الرسول صلي الله عليه والسلام. كانت امرأة شجاعة وذكية، وقد شاركت في العديد من المعارك.

هذه بعض من الصحابيات المجهولات الذين عشن في حياة الرسول صلي الله عليه والسلام. اذ عرفن بالشجاعة والاقدام

ادوراهن فى التاريخ تميزت

الدعم النفسي: قدمت الصحابيات المجهولات الدعم النفسي للرسول صلي الله عليه والسلام والصحابة في أوقات الصعوبة والتحديات.

العناية بالجرحى: شاركت الصحابيات المجهولات في علاج الجرحى في المعارك، مثل غزوة بدر وغزوة أحد.

التعليم والتدريب: شاركت الصحابيات المجهولات في تعليم وتدريب النساء الأخرى في المجتمع الإسلامي، مثل تعليم القرآن

الدفاع عن المدينة: شاركن بالدفاع عن المدينة المنورة في المعارك، مثل غزوة الخندق.

الاستقبال والضيافة: قدمن الاستقبال والضيافة للضيوف والزوار، مثل استقبالهم للرسول صلي الله عليه والسلام والصحابة.

المساهمة في المعارك: شاركن في بعض المعارك، مثل غزوة بدر وغزوة أحد.

التعاون مع الرسول: اظهرن تعاونهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم فى تقديم المشورة والاستشارة.

منهمن " ام سليم ، ام حبيبه ، ام عطيه ، زينب بنت جحش ، ام سلمة ، ام ايمن "