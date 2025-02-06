سون على رأس تشكيل توتنهام أمام ليفربول في كأس كاراباو

أعلن الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ليفربول، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات إياب دور نصف النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو).

يحل فريق توتنهام، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره ليفربول بملعب أنفيلد، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يتواجد الكوري الجنوبي على رأس تشكيل توتنهام أمام ليفربول، إذ يقود الهجوم بجانب البرازيلي ريتشارليسون والسويدي ديجان كولوسيفسكي.

كان توتنهام انتصر على ليفربول بهدف للا شيء، في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو، التي أقيمت على ملعب استاد توتنهام هوتسبير.

تشكيل توتنهام ضد ليفربول في كأس كاراباو

حراسة المرمى: أنتونين كينسكي

خط الدفاع: دجيد سبينس - كيفين دانسو - بين دافيز - جراي

خط الوسط: بابي سار - رودريجو بينتانكور - إيف بيسوما

وفي الهجوم: سون هيونج مين - ريتشارليسون - ديجان كولوسيفسكي.