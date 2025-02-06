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الخميس 06 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعد التسجيل في شباك بتروجت.. إمام عاشور يتصدر قائمة هدافي الدوري

إمام عاشور لاعب الأهلي
إمام عاشور لاعب الأهلي
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تصدر إمام عاشور قائمة هدافي مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي بعدما سجل الهدف الأول للأهلي في شباك بتروجت في الجولة الـ12 من مسابقة الدوري
وحقق الأهلي الفوز على بتروجت بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي اقيم مساء اليوم بالجولة الـ12 من مسابقة الدوري الممتاز. 
وسدد إمام كرة في شباك الفريق البترولي من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 18 ليمنح فريقه التقدم في المباراة.
وانفرد إمام عاشور بصدارة هدافي الدوري برصيد 7 أهداف وفض الشراكة مع منافسيه عمرو ناصر لاعب فاركو وناصر منسي مهاجم الزمالك ولكل منهما 6 أهداف.
وسجل إمام عاشور 7 أهداف في آخر 6 مباريات بالدوري المصري ورفع إمام عاشور رصيده إلى 10 أهداف سجلها في آخر 8 مباريات مع الأهلي في كافة المسابقات.
وسجل إمام عاشور هدفا في شباك سموحة وفاركو وهدفين في شباك الجونة ومودرن سبورت، قبل إضافة سابع أهدافه اليوم أمام بتروجت.

إمام عاشور قائمة هدافي مسابقة الدوري بتروجت مسابقة الدوري هدافي الدوري