غياب الروح الرياضية كارثة الألعاب القتالية.. حرب شوارع فى بطولات الجمهورية للملاكمة والمصارعة ببورسعيد والمنوفية

على مدار الأيام الماضية شهدت الرياضة المصرية أحداثا مؤسفة كان بطلها اتحادى المصارعة والملاكمة بعد أن تحولت بطولات الجمهورية التى أقيمت فى بورسعيد والمنوفية إلى حرب شوارع.

من جانبه؛ قرر مجلس إدارة الاتحاد المصرى للملاكمة برئاسة الدكتورمجدى اللوزي، عقب الأحداث المؤسفة التى حدثت مؤخرا على هامش مباريات بطولة الجمهورية للرجال التى تقام فى بورسعيد حتى ٩ فبراير :

أولا: استكمال مباريات البطولة فى وقتها.

ثانيا: إيقاف ٣ مدربين شاركوا فى الواقعة المؤسفة وتحويلهم للتحقيق وهم هيثم عبد الفتاح وأحمد عبد الرازق ومحمد الماحي، كما تم تحويل اللاعب على عمرو الشريف إلى التحقيق أيضا، وإيقافه مؤقتا للتحقيق من قبل لجنة قانونية من الاتحاد.

وأكد الدكتور مجدى اللوزى رئيس الاتحاد، أن الملاكمة أسرة واحدة وأن ما حدث قد يكون حماسا زائدا فى المباريات.

وأضاف أن ما حدث لن يعكر صفو الملاكمة وأن الجميع يسعى للم شمل اللعبة بجميع أطيافها مدربين ولاعبين وحكاما .

وتابع : ستكون هناك إجراءات حازمة وقاطعة ضد المخطئ، ولكن لن نقاطع أحدا من الملاكمة

وواصل نسعى لتطوير الملاكمة وتقديم مردود جيد خلال الفترة المقبلة.

واختتم اللوزى : مجلس إدارة الاتحاد يسعى نحو تطوير الملاكمة وإنهاء أزمات العصر البائد للعبة وأنه لا شيء سيوقف المجلس إذا استمر بالعمل الجاد من أجل الارتقاء بالملاكمة.

شهدت بطولة الجمهورية للكبار المقامة فى بورسعيد أحداث شغب خلال إحدى المباريات أدت إلى الخروج عن النص ليتم إيقاف كل من شارك فى الواقعة لحين الامتثال للتحقيق من قبل الشئون القانونية للاتحاد.

من جانب آخر؛ أصدر الاتحاد المصرى للمصارعة برئاسة العميد سعيد صلاح بيانا رسميا للكشف عن تفاصيل ما حدث خلال أحداث بطولة الجمهورية للمصارعة الرومانية للكبار التى أقيمت فى صالة سيتى كلوب بالمنوفية خلال الفترة من ٣٠ يناير حتى ٤ فبراير الجاري.

وكشف الاتحاد فى بيانه الرسمى أنه انطلاقا من حرص مجلس إدارةالاتحاد المصرى للمصارعة على تطبيق القانون واللوائح وتحلى اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية بالأخلاق الرياضية والسلوك القويم وإرساء لمبدأ الثواب والعقاب.

وبالإشارة إلى الأحداث التى شهدتها بطولة الجمهورية للمصارعة الرومانية للكبار بصالة سيتى كلوب بالمنوفية يوم السبت ٢٠٢٥/٢/١ اتخذ مجلس إدارة الاتحاد المصرى للمصارعة ٤ قرارات عاجلة وهى : شطب نتيجة اللاعب المتسبب فى الواقعة من سجلات البطولة مع إحالة جميع أطراف الواقعة بالكامل للتحقيق بمعرفة المستشار القانونى بالاتحاد.

كما تقرر مراجعة الفيديو الرسمى الخاص بالبطولة لإعطاء كل ذى حق حقه وإيقاف اللاعب لحين الانتهاء من إجراءات التحقيق.

وشدد الاتحاد المصرى للمصارعة على أنه لن يسمح بحدوث أى مخالفة أو الخروج عن النص أو التخلى عن الروح الرياضية والسلوك القويم وسوف تطبق اللوائح والقوانين بكل شدة وحزم مع معاقبة كل مخالف.

واختتم الاتحاد المصرى للمصارعة بيانه مطالبا أسرة المصارعة بالكامل بالالتزام التام بالنظم العامة والتمسك بالخلق الرياضى القويم.

وقامت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى بوضع ضوابط للتأكيد على الروح الرياضية فى الألعاب القتالية لضمان عدم حدوث مثل هذه الأمور التى تنذر بكارثة فى الألعاب القتالية.

وتقوم لجنة من وزارة الرياضة بالإشراف على التحقيقات الداخلية لاتحادى المصارعة والملاكمة لعودة الانضباط ومعاقبة المتورطين فى الأحداث.