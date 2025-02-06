بعد طرح البرومو الرسمي.. العتاولة 2 تريند "X" والأكثر بحثا على "فيسبوك"

أصبح مسلسل "العتاولة 2" حديث السوشيال ميديا ، وتصدر تريند موقع التغريدات القصيرة "X" توتير سابقا، الي جانب انه أصبح الأكثر بحثا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعدما تم طرح البرومو الرسمي للعمل الذي سيطر عليه الأكشن والإثارة والتشويق خاصة بعد عودة عيسي الوزان الشخصية التي يقدمها"باسم سمرة"والتي تم قتلها بالجزء الأول.

إطلاق البرومو التشويقي لمسلسل العتاولة 2 في رمضان 2025

تبدأ أحداث الجزء الثاني مع نجاة "عيسى الوزان" من حادث سير، والإعلان عن عودته بقوة من خلال عرض يُقدمه لـ "خضر" و "نصار"، كما تظهر فيفي عبده بشخصية طريفة في الفيديو التشويقي، ويبدو أنها ستلعب دوراً رئيسيًا في مجريات أحداث الجزء الثاني.

قصة مسلسل العتاولة

يروي مسلسل "العتاولة" قصة مشوّقة في إطار شعبي، حول الشقيقين "خضر" ويقوم بدوره طارق لطفي، و "نصار" ويلعب دوره أحمد السقا، اللذين ورثا السرقة والأعمال الشريرة من والدهما، ثم يدخلان في صراعات يكون لها أثرها في تدمير العائلة، خاصة صراعهم مع "الوزان"، الذي يلعب دوره باسم سمرة، ويسعى لتورطيهما في المزيد من الجرائم، مُستفيداً من الخلافات والغيرة بين الشقيقين.

مُسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مُصطفى أبو سريع، هُدي الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد وآخرين... ومن تأليف مُصطفي جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

جدير بالذكر أن الجزء الأول من مسلسل العتاولة حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه في رمضان 2024، ونسب مشاهدة مرتفعة، إذ ارتبط بقصته الجمهور، وحرص على متابعته على مدار 30 حلقة، قبل أن يتم الإعلان عن وجود الجزء الثاني، بمشاركة معظم الأبطال إلى جانب انضمام نجوم جدد.