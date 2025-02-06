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الخميس 06 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الشؤون النيابية: رئيس الوزراء أكد أهمية الحوار الوطني ودوره في وحدة الجبهة الداخلية

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي
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أكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن  رئيس الوزراء اجتمع مع مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم وهذا الأمر به رسائل عديدة .

وقال محمود فوزي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز "، :"  الاجتماع استمر لحوالي 3 ساعات ونصف وهذه رسالة سياسية مهمة  تؤكد مدى الاهمية التي توليها الحكومة لمنظومة الحوار الوطني".

وتابع محمود فوزي :" الحوار الوطني يكتسب أهمية متزايدة في الوقت الراهن والبلاد تمر بمرحلة دقيقة ومحتاجين كل الناس تبقى عارفة حجم التحديات التي تمر بها الدولة المصرية ".

 

 

المستشار محمود فوزي رئيس الوزراء الحوار الوطني