ختام منافسات اليوم الأول من بطولة الجمهورية للجودو تحت 17 سنة

انتهت منافسات اليوم الأول من بطولة الجمهورية للجودو تحت 17 سنة، التي تُقام حاليًا داخل جامعة حلوان، وتستمر حتى 8 فبراير الجاري، بمشاركة واسعة من مختلف الأندية والمؤسسات الرياضية.

نتائج منافسات اليوم الأول:

وزن 50 كجم:

الميدالية الذهبية: محمود هيثم (المؤسسة العسكرية بالهايكستيب).

الميدالية الفضية: محمود وليد (المؤسسة العسكرية بالهايكستيب).

الميدالية البرونزية: عمر إبراهيم شعبان (المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي).

الميدالية البرونزية: أحمد إيهاب أبو زيد (نادي الشمس).



وزن 55 كجم:

الميدالية الذهبية: ياسين محمد سعيد (نادي الشمس).

الميدالية الفضية: يوسف سامي (نادي العبور).

الميدالية البرونزية: عبدالله حمد طاهر (نادي الشمس).

الميدالية البرونزية: إسماعيل محمد (نادي هليوبوليس).



وزن 60 كجم:

الميدالية الذهبية: علي عبدالخالق (نادي الشمس).

الميدالية الفضية: محمد زاكي بخيت (المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي).

الميدالية البرونزية: محمد أيمن (نادي جزيرة الورد).

الميدالية البرونزية: عمر أحمد فتحي (المؤسسة العسكرية بالهايكستيب).



شهدت مراسم توزيع الجوائز حضور كل من الأستاذ محمد مطيع، رئيس الاتحاد المصري للجودو، والأستاذ ياسر محروس، والعميد إيهاب أبو زيد، أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، والبطل الأولمبي السابق هشام مصباح رئيس الجهاز المنتخبات القومية للجودو، بالإضافة إلى الأستاذ محمد سالم، المدير التنفيذي للاتحاد.

وتُعد هذه البطولة ثاني البطولات المحلية في الموسم الرياضي الحالي، تحت إشراف مجلس الإدارة الجديد للاتحاد، الذي يهدف إلى تطوير اللعبة وتعزيز مستوى المنافسات المحلية.

وكانت بطولة الجمهورية للجودو لمرحلة العمومي "رجال – سيدات" قد أُقيمت في وقت سابق بصالة طلائع الجيش، وشهدت منافسات قوية بين أبرز اللاعبين على الساحة الوطنية.