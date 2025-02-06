ترامب عرض إنهاء أزمة سد النهضة مقابل التهجير.. مصطفى بكري يكشف مفاجأة.. فيديو

كشف الإعلامي مصطفى بكري، تفاصيل تصريحات أحد الخبراء الإسرائيليين برفض الرئيس السيسي تصفية الديون مقابل الموافقة على التهجير.

وقال بكري خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد «المبلغ كان 250 مليار دولار وكانوا مستعدين يزودوا، كلام الرئيس السيسي كان واضح أرض مصر لا تباع بملايين الدنيا».

وتابع «ترامب الشهير بأبو حنان قال للرئيس السيسي خلال المكالمة الهاتفية أنا مستعد أحل أزمة سد النهضة بما يحفظ لمصر حقوقها المائية وقطعا مصر ترفض المقايضة».

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري «ترامب اضطر في نهاية الاتصال إلى ان يطلب من الرئيس السيسي زيارة الولايات المتحدة والرئيس قبل الزيارة وسيكون فيها ذات مواقف الرئيس المعلنة».

وكشف سيناريوهات رد الولايات المتحدة الفترة المقبلة حال استمرار رفض مصر للتهجير «أمريكا ستهددنا بقطع المساعدات العسكرية والاقتصادية، اقطع براحتك، إضافة إلى احتمالية ضغط واشنطن على صندوق النقد الدولي لعرقلة أي تمويل ممكن أن يقدم لمصر في المرحلة الجديدة من الاتفاق وافتعال أزمات، إضافة إلى فرض ضغوط سياسية وتقديم دعم مضاعف للإخوان، ووارد يتحركوا في اتجاه الاتحاد الأوروبي»، معلقا «في تقديري كل هذه الأمور ستزيد المواقف المصرية صلابة، وسيتم اتخاذ مواقف رافضة للسياسة الأمريكية، مصر لديها أوراق ضغط ستستخدمها».

