عاجل.. راكب يوجه رسالة لشقيقه: "إحنا بنموت" قبل غرق مركب برأس غارب

تلقت الأجهزة المعنية بالبحر الأحمر، منذ قليل، رسالة استغاثة من مركب يفيد بتعرضها للغرق بمنطقة جبل الزيت بمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر.

بحسب الرسالة، ارسل أحد ركاب المركب رسالة لشقيقه جاء فيها "إحنا بنموت".

وتقوم الأجهزة المعنية حالياً بعمليات بحث مكثفة لإنقاذ ركاب المركب، حيث لم يتم الكشف عن عدد الأشخاص الذين كانوا على متنها حتى اللحظة.

من جانبها تحركت مراكب الإنقاذ في اتجاه الاستغاثة عقب تحديد مكان الإرسال بمنطقة جبل الزيت داخل سواحل مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الاحمر.

وسيتم نشر المزيد من التفاصيل حال ورودها.