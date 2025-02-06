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الخميس 06 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

أبرزها أكل الموتى.. تعرف على أغرب التقاليد فى العالم وسر الإيمان بها

صورة ارشفيه
صورة ارشفيه
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تتنوع العادات والتقاليد فى العالم اذ ان كل دولة لها تقليد يخصها يختلف به عن الاخر وعلى ذلك فبعضها قد يكون غريب لا يصدقه عقل وهناك ما يصدق وحتى الان مازل ويطبق فاليك فى هذا التقرير بعض من هذه العادات والتقاليد التى لايصدقها عقل ومازالت يمارسها البعض 

فى هذا التقرير نستعرض اغرب واطرف تلك العادات التى تثير حيره كل من يعرفها وسرها وانها مازالت حتى الان تمارس 

الزواج من الموتى (فرنسا)

 في بعض المناطق في فرنسا، يسمح للناس بالزواج من الموتى، بشرط أن يكونوا قد خطبوا قبل وفاة الشريك ولعل فى ذلك اعتقادا بانه فى ذلك تحقيق للوفاء والاخلاص الذى عنه تتحقق رؤيه الحى للميت ومسادة روحه له فى الحياة ان كان حيا واذ مات فسوف يلحق به ويتزوجه .

الرقص مع الموتى “ مدغشقر ”

اعتقادا بان ذلك نوع من الامتنان والوفاء لذكرى روح الميت.مع جثث موتاهم كجزء من طقوس الدفن  الزواج بين الأقارب 

يعتبر الزواج بين الأقارب أمرًا شائعًا ومقبولًا اجتماعيًا لما فى ذلك من توطيد للعلاقات وتقويه الاواصر .

 االختان للإناث   : عتقادا بان فى ذلك جماية  لهن من الفجور ولعل ذلك شائع فى الارياف  

أكل الموتى  كجزء من طقوس الدفن 

للاعتقاد بان فى ذلك احلال لروح الميت وحفاظا على بقائه مدى الحياة ولكن فى جسد اخر بحيث يصبح  شبيه للميت باكل بعض من اجزاء جسمه . ذلك عن الموت والحياه اما الاستقبال فقد تتنوع التقاليد كالاتى 

 الاستقبال بالرصاص  : كنوع من الاحترام والتقدير . اذ يتم استقبال الضيوف بالرصاص كجزء من طقوس الاستقبال.

 الاستقبال  بالرقص على الدار لمن بلغ  : اعتقادا بانه فى ذلك سيطول عمره وستزوج بسرعة ويطول مدة هذا الزواج 

االزواج بالوكالة :عتقادا بانه زواج ارواح هو  الابقى .وعلى ذلك فاذا تحقق حسن اخلاق الزو جين  فيستحب زواجهما بالوكالة دون رؤية كل منهما للاخر  لدوام مدة الزواج وحتى لا ينفصلا 

 الاستقبال بالدم  : اعتقادا بانه فى ذذلك بث لروح التحذير من الخيانة والغدر لمن يقبل عليهم 

  الرقص مع الحيوانات :: يتم الرقص مع الحيوانات كجزء من طقوس البلوغ.اعتقادا بان فى ذلك بث لروح القوة 

 

تقاليد غريبه لا يصدقها الزواج الاستقبال طقس