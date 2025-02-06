محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد توتنهام في كأس كاراباو

أعلن الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة توتنهام، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات إياب دور نصف النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو).

يستضيف فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح، اليوم الخميس، نظيره توتنهام على ملعب أنفيلد، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود محمد صلاح تشكيل ليفربول أمام توتنهام، إذ يتواجد على رأس الهجوم بجانب الأوروجوياني داروين نونيز والهولندي كودي جاكبو.

كان ليفربول خسر من توتنهام في ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو بهدف للا شيء، في مباراة أقيمت على ملعب استاد توتنهام هوتسبير.

تشكيل ليفربول ضد توتنهام في كأس كاراباو

حراسة المرمى: كيليهير

خط الدفاع: كونور برادلي - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

خط الوسط: ريان جرافينبيرش - كورتيس جونز - دومينيك سوبوسلاي

وفي الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - كودي جاكبو.