وصول أرسين فينجر للقاهرة لإطلاق شارة البدء لبرنامج اكتشاف الموهوبين

وصل إلى مطار القاهرة منذ قليل الفرنسي أرسين فينجر رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية بالاتحاد الدولي من أجل اطلاق شارة البدء لبرنامج اكتشاف الموهوبين في مصر تحت إشراف (فيفا).

كان عدد من مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم قد سبقوا فينجر في الوصول إلى القاهرة لعقد ورشة عمل لكوادر اكاديمية الاتحاد المصري لتطوير الموهوبين.

ويعقد الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمراً صحفياً في الحادية عشر من صباح غد الجمعة بمقر الاتحاد الجديد بمدينة السادس من أكتوبر بمناسبة زيارة أرسين فينجر مدير التطوير بالاتحاد الدولي لكرة القدم للقاهرة ، يلتقي خلاله مع وسائل الإعلام المختلفة.

يقام المؤتمر بحضور المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الذي وجه الدعوة لفينجر لزيارة القاهرة لإطلاق شارة البدء في مشروع اكتشاف المواهب وتنميتها بمصر تحت إشراف الاتحاد الدولي.