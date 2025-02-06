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الخميس 06 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

صندوق النقد يدعم جهود إعمار سوريا ولبنان

جولي كوزاك المتحدثة
جولي كوزاك المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي
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قالت جولي كوزاك المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي إن الصندوق يتطلع إلى العمل مع لبنان.

وأضافت في مؤتمر صحفي اليوم الخميس أن الصندوق مستعد أيضاً لدعم جهود المجتمع الدولي للمساعدة في إعادة إعمار سوريا.
ويحتاج لبنان إلى أموال أجنبية لدفع فاتورة إعادة الإعمار بعد حرب العام الماضي بين إسرائيل وجماعة حزب الله، في حين من المتوقع أن تبلغ تكاليف إعادة إعمار سوريا بعد 13 عاماً من الحرب مليارات الدولارات.

وانتخب لبنان رئيساً جديداً للبلاد الرئيس جوزيف عون بعد سنتين من شغور المنصب، فيما تولى أحمد الشرع رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية، ويسعى البلدان لتحسين الأوضاع الاقتصادية المنهكة وجذب الاستثمارات الخارجية.

جولى كوزاك صندوق النقد الدولي لبنان إسرائيل حزب الله