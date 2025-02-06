سفير تركيا في القاهرة: وزير الخارجية هاكان فيدان يزور مصر قريباً

أكد سفير تركيا في القاهرة، صالح موطلو شن، وسفير مصر السابق في أنقرة، علاء الحديدي، خلال ندوة نظمتها وزارة الخارجية على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا. أن وزير الخارجية التركىا هاكان فيدان سيزور مصر هذا العام،

وأكد موطلو شن أن هناك ما لا يقل عن 10 آلاف طالب جامعي مصري في تركيا، معرباً عن رغبة بلاده في زيادة هذا العدد.

وقال إن مصر من بين الدول الأولى في العالم في تعلم اللغة التركية، موضحاً أن مصر تتميز في المقام الأول بتاريخها وشرفها وفخرها ورأس مالها البشري. كما أشار إلى أن أسماء مثل أم كلثوم وعمر الشريف ونجيب محفوظ تثبت أن مصر هي مركز الثقافة والفن في العالم العربي.

وأكد موطلو شن أن الاستراتيجية التركية تقوم على النمو مع مصر، متوقعاً أن تتجاوز الاستثمارات التركية 5 مليارات دولار خلال 5 سنوات و10 مليارات دولار خلال 10 سنوات، مما سيوفر فرص عمل لحوالي 100 ألف شخص.

وفي ختام كلمته، عبّر السفير عن حبه للعريش ولتناول الفول مع العيش.