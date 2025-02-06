عبد الرزاق حمد الله يحطم الأرقام القياسية في الدوري السعودي

واصل المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم نادي الشباب، تألقه اللافت في الدوري السعودي، بعدما قاد فريقه للفوز على الخليج مساء اليوم الخميس بخماسية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن.

بدأ عبد الرزاق حمد الله أساسيًا مع الشباب أمام الخليج، ولعب المباراة كاملة، كما سجل 3 أهداف (هاتريك) من خماسية فريقه.

وبتسجيله الهدف الثاني، عزز حمد الله مكانته كأحد أبرز الهدافين في تاريخ الدوري السعودي، حيث رفع رصيده من الثنائيات إلى 28 ثنائية، متخطيًا بذلك الرقم القياسي السابق المسجل باسم السوري عمر السومة، مهاجم نادي العروبة، الذي سجل 27 ثنائية.

حمد الله الأكثر تسجيلًا للهاتريك في تاريخ الدوري السعودي

كما واصل عبد الرزاق حمد الله تحطيم الأرقام القياسية في الدوري السعودي، حيث أصبح أكثر لاعب سجل (هاتريك) في تاريخ المسابقة، وذلك بعد أن سجل ثلاثية في مباراة فريقه أمام الخليج، ليصل إلى 10 ثلاثيات في مشواره في الدوري السعودي.

شارك عبد الرزاق حمد الله مع الشباب في الموسم الحالي في 14 مباراة في الدوري السعودي، سجل خلالها 13 هدفًا وصنع هدفين.