ads
الخميس 06 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

عبد الرزاق حمد الله يحطم الأرقام القياسية في الدوري السعودي

عبد الرزاق حمد الله
عبد الرزاق حمد الله مهاجم الشباب السعودي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

واصل المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم نادي الشباب، تألقه اللافت في الدوري السعودي، بعدما قاد فريقه للفوز على الخليج مساء اليوم الخميس بخماسية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن.

بدأ عبد الرزاق حمد الله أساسيًا مع الشباب أمام الخليج، ولعب المباراة كاملة، كما سجل 3 أهداف (هاتريك) من خماسية فريقه.

وبتسجيله الهدف الثاني، عزز حمد الله مكانته كأحد أبرز الهدافين في تاريخ الدوري السعودي، حيث رفع رصيده من الثنائيات إلى 28 ثنائية، متخطيًا بذلك الرقم القياسي السابق المسجل باسم السوري عمر السومة، مهاجم نادي العروبة، الذي سجل 27 ثنائية.

حمد الله الأكثر تسجيلًا للهاتريك في تاريخ الدوري السعودي

كما واصل عبد الرزاق حمد الله تحطيم الأرقام القياسية في الدوري السعودي، حيث أصبح أكثر لاعب سجل (هاتريك) في تاريخ المسابقة، وذلك بعد أن سجل ثلاثية في مباراة فريقه أمام الخليج، ليصل إلى 10 ثلاثيات في مشواره في الدوري السعودي.

شارك عبد الرزاق حمد الله مع الشباب في الموسم الحالي في 14 مباراة في الدوري السعودي، سجل خلالها 13 هدفًا وصنع هدفين.

عبد الرزاق حمد الله الدوري السعودي الشباب الخليج حمد الله اهداف عبد الرزاق حمد الله ارقام عبد الرزاق حمد الله ارقام الدورى السعودى