سر تسمية كتاب الله "بالقران الكريم" وأهميته وأسماؤه

كتاب الله، الذي يُعرف بالقرآن الكريم، هو كتاب مقدس في الإسلام، ويحتوي على كلمات الله التي نزلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

فى هذا التقرير نستعرض سر تسمية كتاب الله " بالقرأن الكريم "مع ذكر كل الاسماء التى نسبت اليه

أولا: سر التسمية القرآن الكريم:

يعتبر هذا الاسم هو الاسم الأكثر شيوعًا لكتاب الله في الإسلام يأتي من الكلمة العربية "قرأ"، والتي تعني "قراءة" أو "تلاوة".

- الكريم: يعتبر هذا الاسم هو الاسم الذي يُستخدم لوصف كتاب الله في الإسلام. يأتي من الكلمة العربية "كرم"، والتي تعني "كرم" أو "جلال

ثانيا : الأسماء التى اطلقت عليه وسرها

القرآن: يأتي من الكلمة العربية "قرأ"، والتي تعني "قراءة" أو "تلاوة

الكريم: يأتي من الكلمة العربية "كرم"، والتي تعني "كرم" أو "جلال

التنزيل: يأتي من الكلمة العربية "نزَل"، والتي تعني "نزول" أو "هبوط".

الفرقان: يأتي من الكلمة العربية "فرق"، والتي تعني "فرق" أو "تمييز".

الذكر: يأتي من الكلمة العربية "ذَكَر"، والتي تعني "ذكر" أو "تذكير".

الأهمية

- أهمية القرآن الكريم: يعتبر القرآن الكريم هو كتاب مقدس في الإسلام، ويحتوي على كلمات الله التي نزلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

- أهمية التسمية: يعتبر الاسم "القرآن الكريم" هو الاسم الأكثر شيوعًا لكتاب الله في الإسلام، ويُستخدم لوصف كتاب الله في الإسلام..