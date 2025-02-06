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الخميس 06 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جراديشار يسجل الهدف الثاني للأهلي في مرمى بتروجت

الأهلي
الأهلي
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عزز السلوفيني نيجك جراديشار تقدم الأهلي بالهدف الثاني في شباك نظيره بتروجت، باللقاء الذي يجمعهما حاليا على استاد السلام في الجولة الـ12 بالدوري الممتاز.

جاء هدف جراديشار في الدقيقة 67 من عمر المباراة .

وكان الأهلي أنهى الشوط الأول بهدف إمام عاشور في الدقيقة 15 من بداية اللقاء.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة بتروجيت التي تقام في السابعة من مساء اليوم على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة - مصطفى العش - محمد هاني - كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة 

خط الهجوم: إمام عاشور - حسين الشحات - نيجك جراديشار.

تشكيل بتروجت 

حراسة المرمى: عمر صلاح

خط الدفاع: محمود شديد – هادي رياض – أحمد بحبح - توفيق محمد

خط الوسط: محمد علي عكاشة - أدهم حامد - رشاد المتولي

خط الهجوم: بدر موسى- وزياد فرج - شيكودي جبريل

النادي الاهلي بتروجت الدوري الممتاز إمام عاشور السلوفيني نيجك جراديشار