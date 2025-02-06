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الخميس 06 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يهزم بتروجت ويتصدر الدوري مؤقتًا "صور"

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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استعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري بالفوز على بتروجت بثنائية مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس على استاد السلام في الجولة الـ12 بالدوري الممتاز.

سجل ثنائية الأهلي إمام عاشور ونيجك جراديشار في الدقيقتين 15 و67 من عمر اللقاء، بينما أحرز هدف بتروجت اللاعب أحمد فاورق في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيدة إلى 26 نقطة في صدارة جدول الدوري مؤقتا بينما توقف رصيد بتروجت عند 18 نقطة في المركز  السابع

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة بتروجيت التي تقام على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة - مصطفى العش - محمد هاني - كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة 

خط الهجوم: إمام عاشور - حسين الشحات - نيجك جراديشار.

تشكيل بتروجت 

حراسة المرمى: عمر صلاح

خط الدفاع: محمود شديد – هادي رياض – أحمد بحبح - توفيق محمد

خط الوسط: محمد علي عكاشة - أدهم حامد - رشاد المتولي

خط الهجوم: بدر موسى- وزياد فرج - شيكودي جبريل

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