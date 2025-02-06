ترامب يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

قال مسؤول بالبيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع، اليوم الخميس، أمرا تنفيذيا لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية لاستهدافها الولايات المتحدة وحلفائها مثل إسرائيل.

وقال المسؤول إن الأمر سيفرض عقوبات مالية وعقوبات على التأشيرات على الأفراد وأفراد أسرهم الذين يساعدون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن مواطنين أميركيين أو حلفاء للولايات المتحدة.

وتأتي هذه الخطوة التي اتخذها ترامب بعد أن عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي جهودا يقودها الجمهوريون لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرات الاعتقال التي أصدرتها بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق بسبب الحملة الإسرائيلية في غزة. ويزور نتنياهو واشنطن حاليا.

ولم ترد المحكمة الجنائية الدولية على طلب التعليق فورًا.

واتخذت المحكمة إجراءات لحماية موظفيها من العقوبات الأميركية المحتملة، حيث دفعت الرواتب قبل ثلاثة أشهر من موعد صرفها، في حين تستعد للقيود المالية التي قد تعوق محكمة جرائم الحرب، حسبما قال مصادر لرويترز الشهر الماضي.

وفي ديسمبر/كانون الأول، حذرت رئيسة المحكمة القاضية توموكو أكاني من أن العقوبات من شأنها أن "تقوض بسرعة عمليات المحكمة في جميع المواقف والقضايا، وتعرض وجودها للخطر".

