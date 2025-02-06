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الخميس 06 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

صفقة الزمالك الجديدة في طريقها إلى القاهرة

صلاح مصدق
صلاح مصدق
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اقترب مسئولو نادى الزمالك من قيد اللاعب المغربى صلاح مصدق، فى قائمة الفارس الأبيض، بعد انتهاء المشاورات حول ضمه فى الميركاتو الشتوى الجارى. 
ومن المقرر أن يصل اللاعب صلاح مصدق، اليوم الخميس، قادمًا من نادى الزمامرة المغربى، للانضمام للفريق الأبيض في سوق الأنتقالات الشتوية، كثالث اللاعب المنضمين للقلعة البيضاء.
واتفق الزمالك مع صلاح مصدق على التوقيع لمدة 3 مواسم ونصف الموسم، مقابل 750 ألف دولار، يحصل على 100 ألف دولار عند التعاقد، وفى الموسم الثانى 300 الف، والموسم التالى 350 ألف دولار.
واتفق مسؤولو الزمالك على قيد مصدق مكان البنينى سامسون الذى تم فسخ عقده بالتراضى مع الفريق في نوفمبر الماضى، فى قائمة الزمالك.

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