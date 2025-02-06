الصين ترفض مقترح ترامب بالتهجير القسري لأهالي غزة

أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس، رفضها مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير أهالي غزة القسري خارج القطاع.

وقال المتحدث باسم الخارجية جو جايكون، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "شنخوا" الصينية، إن غزة مِلك للفلسطينيين، مُشددا على "أن قطاع غزة ليس ورقة للمساومة السياسية، أو فريسة للقوى".

وأشار إلى أن الحرب تركت غزة مدمرة تمامًا، الأمر الذي يجب أن يدفع المجتمع الدولي إلى تضافر الجهود في سبيل جعل هذا المكان أفضل وليس أسوأ مما هو عليه، من خلال تقديم المساعدات الإنسانية المُلحة، وإعادة الإعمار.

وشدد المتحدث أيضًا على دعم الصين لحقوق الشعب الفلسطيني، وأن "حكم فلسطين هو من حق الفلسطينيين"، مُشيرًا إلى أن هذا هو المبدأ الأساسي الذي يتعين أن يستند إليه حكم غزة بعد نهاية الحرب.

وصرح ترامب في مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن بأن الولايات المتحدة "ستسيطر" على قطاع غزة عقب إعادة توطين الفلسطينيين الذين يعيشون هناك في الدول المجاورة.