كأس ملك إسبانيا.. كوبو يقود تشكيل ريال سوسيداد أمام أوساسونا

أعلن ايمانويل الجواسيل المدير الفني لفريق ريال سوسيداد، التشكيل الأساسي الذي يواجه به نظيره أوساسونا بعد قليل، في مباراة تجمع بينهم ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

ويستضيف ريال سوسيداد خصمه أوساسونا على ملعب على ملعب "أنويتا"، بعد المباراة الأخيرة التي جمعت بينهم في إطار منافسات الدوري الإسباني يوم الأحد الماضي، وحقق أوساسونا الثلاث نقاط في هذه المبارة بالفوز على منافسه بنتيجة 2-1.

تشكيل ريال سوسيداد ضد أوساسونا

حراسة المرمى: ريميرو

خط الدفاع: ايلوستوندو – زوبيلديا – نايف أكرد – موثوث

خط الوسط: كوبو - زوبيمندي – مارلين – منديز – بارينتيخا

خط الهجوم: أويارزابال.

ويسعى ريال سوسيداد لتدارك الموقف والعودة إلى الانتصارات بعد سلسلة من النتائج السلبية التي لحقت بالفريق الفترة الماضية، بعد الخسارة في آخر 5 مواجهات خاضها الفريق في مختلف المسابقات، وكان آخر فوز حققه الفريق في مباراة رايو فاييكانو في دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.