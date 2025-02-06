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الخميس 06 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مسئول بالبيت الأبيض: ترامب سيوقع على أمر يفرض عقوبات على الجنائية الدولية

ترامب
ترامب
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قال مسئول بالبيت الأبيض، إنّ ترامب سيوقع على أمر الخميس، يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لاستهدافها أمريكا وحلفاء لها منهم إسرائيل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وأوضح المسؤول، أنّ الأمر الذي سيوقعه ترامب يفرض عقوبات مالية وأخرى على إصدار التأشيرات على أفراد يساعدون المحكمة في التحقيق مع أمريكيين أو حلفاء لهم.

ترامب المحكمة الجنائية الدولية أمريكا