قال مسئول بالبيت الأبيض، إنّ ترامب سيوقع على أمر الخميس، يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لاستهدافها أمريكا وحلفاء لها منهم إسرائيل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وأوضح المسؤول، أنّ الأمر الذي سيوقعه ترامب يفرض عقوبات مالية وأخرى على إصدار التأشيرات على أفراد يساعدون المحكمة في التحقيق مع أمريكيين أو حلفاء لهم.
فضائيات
مسئول بالبيت الأبيض: ترامب سيوقع على أمر يفرض عقوبات على الجنائية الدولية
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قال مسئول بالبيت الأبيض، إنّ ترامب سيوقع على أمر الخميس، يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لاستهدافها أمريكا وحلفاء لها منهم إسرائيل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
قال مسئول بالبيت الأبيض، إنّ ترامب سيوقع على أمر الخميس، يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لاستهدافها أمريكا وحلفاء لها منهم إسرائيل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.