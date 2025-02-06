ترامب: إسرائيل ستسلم غزة لأمريكا ولن نحتاج لنشر قوات

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه "لن يكون هناك حاجة لجنود أمريكيين من أجل السيطرة على قطاع غزة؛ لأنه سيتم تسليم القطاع إلى الولايات المتحدة من جانب إسرائيل".

وأضاف ترامب، في منشور له على منصة "تروث سوشيال"، أن الولايات المتحدة ستبدأ في العمل، إلى جانب فرق تطوير كبيرة في جميع أنحاء العالم في بناء ما "سيصبح أحد أكبر أنواع التطوير وأكثرها إثارة على الأرض"، على حد وصفه.

ويأتي موقف ترامب هذا، والذي نشره صباح اليوم بتوقيت الولايات المتحدة، بعد أيام قليلة من إعلانه أن بلاده ستتولى السيطرة على قطاع غزة، وأنه سيتم نقل الفلسطينيين إلى دول مجاورة، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.