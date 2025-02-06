إدخال آلاف الشاحنات إلى غزة منذ بدء الهدنة

وصل إجمالي الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية التي دخلت إلى قطاع غزة لتقديم الدعم للسكان إلى 190 شاحنة، من ضمنها 12 شاحنة تحمل وقودًا، وذلك بعد خضوعها لإجراءات التفتيش عبر معبري العوجة البري وكرم أبو سالم الواقعين جنوب شرق القطاع.

وفي تصريح صادر اليوم الخميس، أفاد مسؤول في معبر رفح البري بمحافظة شمال سيناء بأنه تم استقبال 36 شخصًا من المصابين والمرضى الفلسطينيين، برفقة 26 مرافقًا، حيث جرى نقلهم إلى المستشفيات المصرية لمتابعة حالاتهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

كما أشار المسؤول إلى أنه منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، تم السماح بعبور 3617 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية عبر المعابر خلال الأيام الماضية.