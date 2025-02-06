بمشاركة محمد شريف.. الخليج يخسر من الشباب في الدوري السعودي

تلقى فريق الخليج، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري محمد شريف، هزيمة ثقيلة من نظيره الشباب بخماسية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب نادي الشباب، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري السعودي (روشن).

جلس محمد شريف على مقاعد بدلاء الخليج ضد الشباب، وشارك بديلًا في الدقيقة 79 بدلًا من زميله سعيد حمسل، ولم يسجل أو يصنع أي هدف في اللقاء.

افتتح ويسلي هوديت التسجيل في الدقيقة 25، ليتقدم الشباب بهذا الهدف، قبل أن يهدر كونستانتينوس فورتونيس ركلة جزاء لصالح رفاق محمد شريف في الدقيقة 40.

وأدرك عبد الله السالم التعادل لفريق الخليج في الدقيقة 45+1، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

وفي الشوط الثاني، جاء دور المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الشباب ليسجل 3 أهداف (هاتريك)، وذلك في الدقائق 63، 77، 89، قبل أن يختتم ويسلي هوديت الخماسية في الدقيقة 90+3.

أرقام محمد شريف مع الخليج

بذلك، شارك محمد شريف في 9 مباريات مع الخليج في الدوري السعودي، سجل خلالها هدفين حتى الآن.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد الخليج عند 27 نقطة، يحتل بها المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن)، بينما رفع الشباب رصيده إلى 32 نقطة في المرتبة السادسة.