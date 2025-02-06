أغلبهم نساء وأطفال.. حصيلة العدوان على غزة تتجاوز 47 ألف شهيد

أفادت مصادر طبية في فلسطين، اليوم الخميس، بأن عدد الضحايا في قطاع غزة ارتفع إلى 47،583، منذ اندلاع الهجوم الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من القتلى هم من النساء والأطفال.

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بلغ عدد المصابين جراء العمليات العسكرية المستمرة 111،633، في حين لا تزال فرق الإنقاذ عاجزة عن الوصول إلى العديد من الجثث التي ما زالت عالقة تحت الأنقاض أو ملقاة في الشوارع بسبب استمرار القصف وصعوبة الحركة.

كما ذكرت المصادر أن المستشفيات في القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 31 جثمانًا، من بينهم 28 شخصًا تم انتشالهم من تحت الركام، وشخص واحد فارق الحياة متأثرًا بجراحه، بالإضافة إلى حالتين جديدتين، إلى جانب أربع إصابات أخرى.