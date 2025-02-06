عماد حمدى وأحمد الشيخ يغيبان عن قائمة الإسماعيلى لمواجهة الزمالك

أعلن حمد إبراهيم، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، قائمة فريقه المستدعاة لمواجهة الزمالك، فى المباراة المقرر أقامتها غدًا الجمعة على ملعب “استاد القاهرة الدولى”، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة الإسماعيلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم – كمال السيد – عبد الله جمال.

خط الدفاع: محمد عمار – محمد نصر – عبد الكريم مصطفى – حاتم سكر- إبراهيم عبد العال.

خط الوسط: محمد حسن – هشام محمد – محمد عبد السميع – نادر فرج – عبد الرحمن الدح – محمد خطاري – عبد الرحمن كتكوت - عمر القط – عبد الله السعيد – حسن صابر.

خط الهجوم: خالد النبريصي – مروان حمدي – إريك تراوري.

ويغيب عن صفوف الدراويش قائده عماد حمدي ومحمد بيومي وأحمد الشيخ ومحمد زيدان للإصابة.

ويمتلك الزمالك 20 نقطة في المركز الثالث، بينما يحتل الإسماعيلي المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة في المركز الرابع عشر.