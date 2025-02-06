شاهد.. تريلر فيلم الرسوم المتحركة "Smurfs"

طرحت استديوهات باراماونت الترفيهية الإعلان الرسمي لفيلم الرسوم المتحركة “Smurfs” بطولة صوت النجمة ريانا، والمقرر طرحه في 18 يوليو بصالات السينما.

سيتناول فيلم "Smurfs" قضايا الهوية بين السنافر. ويتولى إخراج الفيلم كريس ميلر ومات لاندون، بينما كتبت بام برادي السيناريو. ويضم فريق التمثيل الصوتي كلاً من ناتاشا ليون، ونيك أوفرمان، وأيمي سيداريس، ونيك كرول، ودانييل ليفي، وأوكتافيا سبنسر، وساندرا أوه، وهانا وادينجهام، وزولو ماريدوينا، وجيمس كوردن، وأليكس وينتر، وبيلي لورد، وكيرت راسل، وجون جودمان.

إلى جانب دورها في بطولة الفيلم، تقوم ريانا بإنتاج الفيلم لشركة باراماونت أنيميشن، كما قامت بتأليف الأغاني الأصلية للفيلم.

https://youtu.be/108UjvIzE64?si=HZB4nNU6ZY7ERDk7