ads
الخميس 06 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

شاهد.. تريلر فيلم الرسوم المتحركة "Smurfs"

Smurfs
Smurfs
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

طرحت استديوهات باراماونت الترفيهية الإعلان الرسمي لفيلم الرسوم المتحركة “Smurfs” بطولة صوت النجمة ريانا، والمقرر طرحه في 18 يوليو بصالات السينما.

سيتناول فيلم "Smurfs" قضايا الهوية بين السنافر. ويتولى إخراج الفيلم كريس ميلر ومات لاندون، بينما كتبت بام برادي السيناريو. ويضم فريق التمثيل الصوتي كلاً من ناتاشا ليون، ونيك أوفرمان، وأيمي سيداريس، ونيك كرول، ودانييل ليفي، وأوكتافيا سبنسر، وساندرا أوه، وهانا وادينجهام، وزولو ماريدوينا، وجيمس كوردن، وأليكس وينتر، وبيلي لورد، وكيرت راسل، وجون جودمان.

إلى جانب دورها في بطولة الفيلم، تقوم ريانا بإنتاج الفيلم لشركة باراماونت أنيميشن، كما قامت بتأليف الأغاني الأصلية للفيلم.

https://youtu.be/108UjvIzE64?si=HZB4nNU6ZY7ERDk7

 

ريانا Smurfs