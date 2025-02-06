الخارجية العراقية: رفض قاطع لمخططات تفريغ غزة من سكانها

أبدت وزارة الخارجية في العراق، اليوم الخميس، رفضها القاطع واستنكارها البالغ لأي محاولات أو دعوات تسعى إلى إجبار الشعب الفلسطيني على مغادرة أراضيه، مؤكدة ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في مواجهة هذه التوجهات واتخاذ موقف حازم إزاءها.

وفي بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، شددت الوزارة على أن أي مساعٍ ترمي إلى إبعاد الفلسطينيين عن موطنهم، لا سيما في قطاع غزة، تمثل تجاوزًا خطيرًا في ظل ما يشهده القطاع من عمليات عسكرية متواصلة وانتهاكات لحقوق الإنسان.

وأوضحت الوزارة أن مثل هذه المخططات تتعارض بشكل واضح مع القوانين الدولية، وتتنافى مع الحقوق الراسخة للشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه.

وأكدت أن العراق، انطلاقًا من مواقفه الثابتة والمبدئية، يعارض بشدة أي جهود تستهدف إخلاء غزة من سكانها، سواء بالقوة أو من خلال أي إجراءات أخرى، محذرة من أن هذه التوجهات قد تؤدي إلى تهديد استقرار المنطقة وتصعيد التوترات بشكل خطير.

كما كررت دعوتها للمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات حاسمة لمنع أي تحركات تهدف إلى ترحيل الفلسطينيين، مع التأكيد على ضرورة ضمان حقوقهم المشروعة في العيش بأمان وكرامة داخل أراضيهم.