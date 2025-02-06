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الخميس 06 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير: لولا دعم مصر للأشقاء في غزة لتعرض القطاع لمجاعة حقيقية

الدكتور أحمد سعيد
الدكتور أحمد سعيد أستاذ القانون التجاري الدولي
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قال الدكتور أحمد سعيد، خبير التشريعات الاقتصادية، وأستاذ القانون التجاري الدولي، إن دولة الاحتلال عبارة عن أداة في يد الولايات المتحدة الأمريكية، وهي موجودة من أجل إحداث فتنة في المنطقة العربية، وتحقيق العديد من المكاسب للولايات المتحدة.

وأضاف "سعيد"، خلال حواره ببرنامج "في النور"، المذاع على فضائية "ctv"، أن الدول العربية لم تعلن حتى الآن عن تمويل إعمار قطاع غزة، ولم ترسل مساعدات كبير للقطاع حتى الآن رغم الحرب، معقبًا: "لولا دعم مصر للأشقاء في قطاع غزة لتعرض القطاع لمجاعة حقيقية".

وأوضح أن مصر تعاني من مشاكل اقتصادية، ورغم ذلك تساعد الأشقاء في قطاع غزة،  وتسعى لإعادة إعمار قطاع غزة ليس إلا من أجل رؤية الشعب الفلسطيني يعيش بشكل جيد، مشيرًا إلى أن مصر شاركت في أكثر من حرب من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية.    

الدكتور أحمد سعيد خبير التشريعات الاقتصادية دولة الاحتلال