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الخميس 06 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

"ديرمواس" تستقبل مطرانها بالدموع

صورة من الحدث
صورة من الحدث
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استقبل أبناء إيبارشية ديرمواس ودلجا مساء أمس جثمان المتنيح الأنبا أغابيوس مطران الإيبارشية بالدموع.

ووصلت السيارة التي تقل الجثمان إلى مقر المطرانية حوالي الساعة السادسة من مساء أمس، حيث أقيمت صلوات تجنيزه في كنيسة السيدة العذراء بديرمواس، بحضور أصحاب النيافة الأنبا ديمتريوس مطران ملوي وأنصنا والأشمونين والنائب البابوى لإيبارشية ديرمواس ودلجا، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط، والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، والأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة 
والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق، ومجمع كهنة الإيبارشية، وعدد من الآباء الكهنة والرهبان، وأعداد غفيرة من أبناء الإيبارشية الذين امتلأت بهم الكنيسة وفنائها وامتدت تواجدهم إلى الشوارع المحيطة.

وألقى نيافة الأنبا يوأنس كلمة تعزية، بينما قدم القمص سلوانس لطفي كلمة شكر.

ورقد نيافة الأنبا أغابيوس في الرب، أمس الأول، عن عمر قارب ٨١ سنة، بعد أن قضى في الحياة الرهبانية أكثر من ٤٧ سنة منها ٣٦ أسقفًا، وداهمته في الفترة الأخيرة بعض الأمراض إلى انطلقت نفسه البارة إلى فردوس النعيم صباح أمس.

أسقف أسيوط الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة الأنبا بيجول الأنبا بيجول أسقف الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة الأنبا رافائيل الأسقف العام الانبا اغاثون الأنبا يوأنس أسقف أسيوط السيدة العذراء