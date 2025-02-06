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الخميس 06 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يضم اللاعبة نورهان عمرو لتدعيم فريق الكرة النسائية

اللاعبة نورهان عمرو
اللاعبة نورهان عمرو
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أعلن فريق الكرة النسائية بنادي الزمالك بضم اللاعبة نورهان عمرو رسميا قادمة من وادي دجلة، وذلك في إطار انتقالات يناير الشتوية.

وكان قد ضم  فريق الكرة النسائية لنادي الزمالك المحترفة الغانية أبيجيل قادمة من صفوف نادي هساكاس الغاني لتدعيم صفوف الفريق الأول للكرة النسائية.

كما  أعلن نادي الزمالك رحيل لاعبته  هدافة الفريق الأول للكرة النسائية ، إليس أوجيبي لتنتقل إلي مسار ضمن انتقالات يناير الشتوية "الميركاتو الشتوي"  .

نشر حساب نادي الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي  صورة للاعبة وكتب عليها "شكرا لك أليس على كل ما قدمته أنت لاعبة رائعة وعقلية عظيمة وقلب طيب، الزمالك هو بيتك الثاني نتمنى لك التوفيق أليس شكرا لك"

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