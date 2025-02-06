أنس جابر تودع بطولة أبوظبي المفتوحة للتنس

ودعت نجمة التنس التونسية أنس جابر، اليوم الخميس، بطولة أبو ظبي المفتوحة للتنس فئة الـ500 نقطة، بعد خسارتها من الكازاخستانية إيلينا ريباكينا.

تلقت أنس جابر المصنفة رقم 33 عالميًا هزيمة من المصنفة الأولى إيلينا ريباكينا على البطولة وحاملة لقبها، في ربع نهائي بطولة أبو ظبي المفتوحة للتنس.

أنس جابر تودع بطولة أبو ظبي المفتوحة للتنس بعد خسارتها من الكازاخستانية إيلينا ريباكينا

تبادلت أنس جابر كسر الإرسال في أكثر من مناسبة مع نظيرتها الكازاخستانية، قبل أن تحسم ريباكينا المباراة في المجموعة الثالثة بشوط كسر التعادل، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع (6-2) و(4-6) و(7-6)، في مواجهة استغرقت ساعتين و13 دقيقة.

وكانت أنس جابر تأهلت إلى الدور ربع النهائي من بطولة أبو ظبي المفتوحة للتنس، بعد فوزها في الدورين الأول والثاني على كل من اللاتفية إيلينا أوستابينكو واليابانية واكانا سونوبي، على التوالي، بنتيجة مجموعتين دون رد في كلتا المباراتين.

وبهذا الفوز، تتأهل ريباكينا إلى الدور نصف النهائي، حيث ستواجه السويسرية بليندا بينسيتش، التي تغلبت في وقت سابق على التشيكية ماركيتا فوندروسوفا بمجموعتين دون رد.

يذكر أن، أنس جابر توجت بلقب بطولة مدريد المفتوحة للتنس في عام 2022، وودعت البطولة ذاتها من الدور الثالث في نسخة 2021.