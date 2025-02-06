نائب الشيوخ: تصريحات ترامب "استعراض قوة".. وجلبت الكثير من الغضب

أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، إن تصريحات دونالد ترامب "عنيفة جداً " وستجلب معها بداية فصل جديد من التوتر والأزمات، متوقعًا أن تحمل آثارًا طويلة الأجل على العلاقات الإقليمية والدولية.

وأضاف أحمد سمير زكريا، خلال حواره ببرنامج " حال بلدنا" المذاع على "الراديو 9090"، : "عندما شاهدت هذه التصريحات، شعرت بأننا أمام استعراض قوة كبير لا يقتصر فقط على الولايات المتحدة، بل يمتد ليشمل جميع الفاعلين في المنطقة."

وأوضح النائب أن هذه الخطابات قد أثارت مشاعر الغضب في الشارع العربي، حيث جاءت ردود الفعل من العديد من الدول، داعيًّا إلى ضرورة تكاتف الجهود العربية.

وعبّر عن تقديره للبيانات التي صدرت عن دول مثل مصر والأردن والسعودية والإمارات، والتي برزت جميعها في الإدانة الشديدة للسياسات التي تتضمن تهجير الفلسطينيين.

وشدد زكريا في على أن الموقف المصري في هذه القضية يمثل دعماً قوياً للحقوق الفلسطينية، ويرفض تمامًا أي سياسات تتبنى فكرة التهجير القسري. إذ قال: "مصر لن تشارك على الإطلاق في أي إجراءات قد تؤدي إلى تهجير الفلسطينيين سواء إلى أراضيها أو إلى أي مكان آخر. نحن نؤكد على حق الشعب الفلسطيني في البقاء في أرضه."

وأشار إلى أن موقف الشعب المصري جاء واضحًا، حيث شهدت مدينة رفح الأخيرة مظاهرات واسعة من قبل المواطنين المصريين، الذين أبدوا دعمهم الكامل للقضية الفلسطينية.



وأكد أن مصر، باعتبارها دولة محورية في المنطقة، لا تزال مركزًا لجهود دعم حقوق الفلسطينيين، مشدداً على ضرورة وجود رؤية سياسية واضحة تهدف إلى إعادة إعمار قطاع غزة، واستعادة الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.

‏https://youtu.be/1ojGrRlGl_g?si=_YmAIycMpao551Yk