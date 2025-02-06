ستغير المعادلات على الأرض.. نائب بالشيوخ يطالب بتشكيل كيان تفاوض عربي

أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية التكاتف العربي كسبيل لمواجهة التحديات المشتركة، والتطورات الإقليمية والجيوسياسية، مشيرًا إلى الفوائد الكبيرة التي يمكن أن تعود على الدول العربية من خلال وحدة الصف.

وأضاف أحمد سمير زكريا، خلال حواره ببرنامج " حال بلدنا" المذاع على "الراديو 9090"، أن التصريحات المنسقة من العديد من القيادات العربية حول قضايا التهجير والقضية الفلسطينية والتحديات المشتركة تعكس رؤية واحدة ترفض الظلم وتدعم حقوق الشعب الفلسطيني.

كما أعرب عن أمله في أن تكون هناك تحركات حقيقية باتجاه تشكيل كيان عربي قوي يساعد في التفاوض على القضايا الإقليمية الأكبر، مضيفاً :" يجب اتحاد الدول العربية لمواجهة الضغوط الخارجية، يمكننا تغيير المعادلات على الأرض. كانت هناك مواقف عربية تاريخية رائعة في مواجهة التحديات، وعلينا اليوم أن نعيد هذه الروح في ظل الأزمات الحالية."

عن الأبعاد الاقتصادية للوضع الراهن، موضحًا أن التوترات السياسية تؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري، حيث أشار إلى أن الأزمات في التجارة والسياحة تتحمل العبء الأكبر من هذه الضغوط، مؤكداً: "يجب على مصر أن تكون مستعدة لمواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن الظروف السياسية المعقدة. لقد مرت الفترة الماضية بإجراءات تقشفية على العديد من مستويات الاقتصاد."

أوضح أن قناة السويس تُعتبر شريانًا حيويًا للاقتصاد المصري، وأي تأثيرات سلبية على هذاالمسار يمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة. كما تناول أي استقرار لقطاع السياحة الذي يعد أحد أهم المصادر للدخل القومي، مع الإشارة إلى التأثيرات المحتملة للأحداث السياسية على حركة السياح.

‏https://youtu.be/1ojGrRlGl_g?si=_YmAIycMpao551Yk