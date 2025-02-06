بي دبليو سي الشرق الأوسط تطلق ندوتها الضريبية والقانونية السنوية في مصر

تستعد بي دبليو سي الشرق الأوسط لاستضافة ندوتها السنوية للضرائب والقانون في مصر يوم 13 فبراير 2025، حيث ستتناول أبرز التحولات الضريبية والتنظيمية التي تعيد تشكيل المشهد القانوني في مصر والمنطقة.

وتعد هذه الندوة منصة استراتيجية للحوار بين القطاعين العام والخاص، إذ تجمع بين كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال لمناقشة أحدث التطورات والتحديات في البيئة التنظيمية.

تنعقد الندوة تحت شعار "ربط الخبراء وابتكار الحلول"، حيث ستشمل المناقشات موضوعات رئيسية مثل:

دور الذكاء الاصطناعي في إدارة الضرائب وتأثيره على الامتثال الضريبي، التحول نحو الأنظمة الضريبية المتصلة لتعزيز الشفافية وتحسين الامتثال، استراتيجيات الشركات لمواكبة التغيرات التنظيمية السريعة وضمان الامتثال الفعال للوائح الجديدة.

وتوفر الندوة فرصة فريدة للتفاعل المباشر مع صناع القرار، مما يتيح للحضور رؤى متعمقة حول التوجهات المستقبلية للضرائب والتشريعات وتأثيرها على بيئة الأعمال.

أكد شريف شوقي، قائد قسم عملاء وأسواق الخدمات الضريبية والقانونية في الشرق الأوسط وقائد قسم الضرائب في مصر والكويت لدى بي دبليو سي الشرق الأوسط، "أن الندوة تجمع كبار قادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين لمناقشة التحولات الضريبية والتنظيمية، حيث نلتزم في بي دبليو سي الشرق الأوسط بتقديم رؤى قابلة للتنفيذ وشراكات تعاونية تساعد الشركات على التكيف مع هذه التحديات بنجاح."

من جانبه، أضاف ماجد عز الدين، الشريك الرئيسي المسؤول عن مكتب مصر لدى بي دبليو سي الشرق الأوسط: "أن الحدث يهدف إلى توفير منصة لتعزيز التعاون بين خبراء بي دبليو سي والحضور، لمساعدة الشركات على ضمان الامتثال للوائح التنظيمية الحديثة وتطوير حلول مستدامة تعزز مرونتها في بيئة الأعمال الديناميكية."

تُعد ندوة مصر الحدث الختامي لسلسلة الندوات الضريبية والقانونية في المنطقة، والتي نظمتها بي دبليو سي الشرق الأوسط على مدار ستة أشهر في تسع دول، بمشاركة أكثر من 5,000 عميل من دول مثل البحرين، عمان، السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، ومصر.