بهدف إمام عاشور.. الأهلي يتقدم على بتروجت في الشوط الأول

حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الشوط الأول، بهدف بهدف في شباك نظيره بتروجت، باللقاء الذي يجمعهما حاليا على استاد السلام في الجولة الـ12 بالدوري الممتاز.

سجل هدف الأهلي الوحيد اللاعب إمام عاشور في الدقيقة 15 من بداية اللقاء.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة بتروجيت التي تقام في السابعة من مساء اليوم على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة - مصطفى العش - محمد هاني - كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: إمام عاشور - حسين الشحات - نيجك جراديشار.

تشكيل بتروجت

حراسة المرمى: عمر صلاح

خط الدفاع: محمود شديد – هادي رياض – أحمد بحبح - توفيق محمد

خط الوسط: محمد علي عكاشة - أدهم حامد - رشاد المتولي

خط الهجوم: بدر موسى- وزياد فرج - شيكودي جبريل