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الخميس 06 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إمام عاشور يسجل هدف التقدم للأهلي في مرمى بيتروجت

إمام عاشور
إمام عاشور
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أحرز إمام عاشور هدف التقدم للأهلي في مرمى بتروجت باللقاء الذي يجمعهما حاليا على استاد السلام في الجولة الـ12 بالدوري الممتاز.

جاء هدف إمام عاشور في الدقيقة 15 من بداية اللقاء.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة بتروجيت التي تقام في السابعة من مساء اليوم على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة - مصطفى العش - محمد هاني - كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة 

خط الهجوم: إمام عاشور - حسين الشحات - نيجك جراديشار.

تشكيل بتروجت 

حراسة المرمى: عمر صلاح

خط الدفاع: محمود شديد – هادي رياض – أحمد بحبح - توفيق محمد

خط الوسط: محمد علي عكاشة - أدهم حامد - رشاد المتولي

خط الهجوم: بدر موسى- وزياد فرج - شيكودي جبريل

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