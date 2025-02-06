تعرف على مباريات الأهلي بقرعة المرحلة الثانية لدوري كرة القدم النسائية

أقيمت ظهر اليوم الخميس قرعة المرحلة الثانية لدوري كرة القدم النسائية موسم 2024/2025، داخل مقر اتحاد الكرة، بمشاركة 17 فريقًا، وأسفرت عن مواجهة الأهلي لنظيره زد في الجولة الأولى.

ويقام الدوري هذا الموسم في مرحلته الأولى بنظام مجموعة واحدة من دور واحد، على أن تتأهل الفرق العشرة الأولى بجدول الترتيب للمرحلة الثانية والنهائية بنظام دوري من دور واحد؛ للمنافسة على لقب المسابقة، فيما تتنافس الفرق التسعة الأخيرة على تحديد بقية المراكز والهابطين للدرجة الثانية.

ونستعرض فيما يلي جدول مباريات الكرة النسائية لنادي الأهلي في المرحلة الثانية بالمسابقة، على أن تقام تلك المباريات على ملعب الفريق المذكور أولًا:

الجولة 1- الأهلي × زد.

الجولة 2- المعادي × الأهلي.

الجولة 3- الأهلي × وادي دجلة.

الجولة 4- الزمالك × الأهلي.

الجولة 5- الأهلي × المقاولون العرب.

الجولة 6- البنك الأهلي × الأهلي.

الجولة 7- الأهلي × بيراميدز.

الجولة 8- مودرن × الأهلي.

الجولة 9- الأهلي × مسار.