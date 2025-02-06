تحطيم سيارة نجل الكابتن طارق يحيى في مشاجرة بالدقي

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لضبط شخص مجهول متهم بالاعتداء على الملحن أحمد طارق يحيى، نجل مدرب كرة القدم طارق يحيى، وتحطيم سيارته في شارع محيي الدين أبو العز بمنطقة الدقي، وذلك إثر خلاف على أولوية المرور.

وتلقى المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من المجني عليه، أكد فيه تعرضه للاعتداء من قبل قائد سيارة، الذي ترجل منها وتعدي عليه، قبل أن يقوم بإحداث تلفيات في سيارته ثم لاذ بالفرار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.