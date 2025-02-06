رئيس الوكرة القطري: ننتظر طلب الزمالك.. والأهلي وضعه مختلف

أوضح الشيخ خليفة بن حسن آل ثانى، رئيس نادى الوكرة القطري، فى بيانا بشأن التصريحات التى نقلت على لسانه فى الآونة الأخيرة بخصوص صفقة انتقال اللاعب الأنجولي جيلسون دالا إلى الزمالك المصري.

حيث أعرب رئيس نادى الوكرة، عن احترامه لجميع الأندية المصرية، في ظل العلاقات القائمة على أسس الاحترام المتبادل والتعاون البناء، الذي يخدم مصالح الرياضة في المنطقة العربية ككل.

وقال الشيخ خليفة: "لم أقلل يومًا من شأن الزمالك، وإن حاول البعض إيهام الجمهور الزملكاوي بأنني شخصيًا أو إدارة الوكرة ضد ناديهم، فإن هذا الادعاء بعيد كل البعد عن الحقيقة".

وأضاف: "العلاقة التي تربطني بالزمالك، كما هي الحال مع جميع الأندية المصرية، تقوم على الاحترام والتقدير المتبادل، ولا مكان لأي تحريف أو تأويل لتصريحاتي أو مواقفي".

وتابع: "عندما أتحدث عن موضوع انتقال دالا، فأنا أقول بكل صدق وإخلاص، أنه بإمكاني منح الأهلي، اللاعب مجانًا، إذا طلب مني ذلك أخي الكابتن محمود الخطيب، وهذه الكلمات ليست مجرد تعبير عابر، بل هي انعكاس لمبادئنا التي نؤمن بها في التعامل بين الأندية التي تحرص على مبادئ المعاملة بالمثل".

وأشار: "الأهلي بادر أولا وأتاح لنا الفرصة من خلال إعارة لاعبه حمدي فتحي للوكرة، في وقت كانت فيه السيولة المالية لدينا ضئيلة، دون أن يشترط سداد المستحقات على الفور، بل على أن يتم ذلك عندما تتوفر الإمكانيات المالية، وهو تصرف نبيل يبرهن على روح التعاون والإنسانية التي نتقاسمها في زمن الاحتراف والعقود".

وأكد الشيخ خليفة على: "نعيش في عصر الاحتراف، ودالا لا يزال مرتبطًا بنادي الوكرة بعقد رسمي، وهو متمسك به بكل جدية وإصرار، وهذا العقد يُعد جزءًا من التزامنا الراسخ بتطوير المواهب والحفاظ على الحقوق الرياضية والتجارية للاعبين والنادي على حد سواء".

ونوه بأن نادي الزمالك لم يتقدم بأي عرض رسمي لضم اللاعب، وما وصل كان بعض الإشارات الشفهية من وسطاء غير معتمدين لممارسة ضغوط أو محاولة التأثير على قرار النادي.

وأضاف "لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ بلغتنا أيضًا اتصالات من بعض الإعلاميين تشير إلى رغبة الزمالك في استعارة اللاعب لمدة 6 أشهر فقط على أن يقتصر التزامهم على دفع رواتبه الشهرية، وهذا الطلب إن صح، فهو غير منطقي ولا يتماشى مع مبادئنا التي تقوم على احترام حقوق النادي واللاعب".

وكشف عن أن للوكرة حقوقه المالية والتعاقدية التي يجب أن تُؤخذ بعين الاعتبار بشكل واضح، خاصةً وأن هناك مجموعة عروض جديرة بالاهتمام من أندية خليجية وعربية وآسيوية تسعى لضم دالا.

وانهى "أنا في انتظار الطلب الرسمي من الزمالك أو أي جهة مهتمة أخرى لدراسة عرض إعارة أو شراء عقد اللاعب، وكما قلت سابقًا، لا شيء يأتي مجانا ولكن الوضع مع الأهلي مختلف تمامًا".