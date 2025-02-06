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الخميس 06 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

براءة اللاعب أحمد دحروج من تهمة التعدي على شخص بأبو النمرس

ارشيفيه
ارشيفيه
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قضت محكمة جنح مستأنف أبو النمرس، اليوم، بقبول استئناف اللاعب أحمددحروج، على حكم حبسه 3 أشهر، وأصدرت حكمها ببراءته من الاتهام المسند إليه بالتعدي على شخص.

وحضر اللاعب جلسة الاستئناف، حيث تحفظت عليه قوات الأمن تمهيدًا لمحاكمته، قبل أن تقضي المحكمة ببراءته.

 وكانت محكمة جنوب الجيزة قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بحبس اللاعب 3 أشهر مع كفالة 500 جنيه، إلا أن محاميه تقدم باستئناف على الحكم، ما أسفر عن تبرئته اليوم.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي قسم شرطة أبو النمرس بلاغًا من شقيق اللاعب، يفيد بتعرضه لاعتداء من قبل لاعب كرة أمام منزله، تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية. 

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